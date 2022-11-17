قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وتعتقل العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بعشرات الآليات العسكرية شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية ترافق معها عمليات إطلاق نار وقنابل غازية باتجاه الفلسطينيين .

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت العديد من الشبان الفلسطينيين في طولكرم والخليل واعتدت عليهم بالضرب، ومن بين من اعتقلوا شابا تم الاعتداء عليه بالضرب على رأسه مما أدى لإصابته بجروح وكسور في رأسه حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني .

وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية لقرية بيت عينون بالسواتر الترابية، فيما شوهد انتشار مكثف لقوات الاحتلال على الطرق المؤدية كذلك للبلدة القديمة في الخليل .