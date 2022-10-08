استشهاد فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة، إن مراهقا (14 عاما) استشهد في بلدة قلقيلية وتوفي متأثرا بجروحه بعد ساعات قليلة. من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أنه تم إلقاء قنابل حارقة على الجنود قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم بعد ذلك.