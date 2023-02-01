آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 01 شباط/ فبراير 2023

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.

مقتل قس وإصابة راهبة جراء قصف أوكراني بصواريخ HIMARS ديرا في دونباس

أنطونوف: تصريحات واشنطن حول عمل المختبرات البيولوجية بأوكرانيا متناقضة

مدير وكالة الطاقة الدولية: الحظ حالف أوروبا وحذاري من القادم

دبلوماسي أوكراني: كييف تريد مناقشة وضعها النووي

أحدث مدرعة روسية تزوّد بمدفع عيار 57 ملم

أنطونوف: موسكو التزمت بمعاهدة "ستارت" طوال السنوات الماضية خلافا لواشنطن

طلعات قتالية لمقاتلات سو-34

شاهد.. جندي روسي يخدع مسيرة أوكرانية ويلتقطها بيديه

قطار مدرع خاص يؤدي مهامه العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

إتمام تثبيت آخر هيكل معدني لعبور السيارات عبر جسر القرم

المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية بنيران "غياسينت"