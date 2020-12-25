الجيش الإثيوبي يعلن تصفيته 42 مسلحًا

أعلنت إثيوبيا اليوم، أن قواتها قتلت 42 مسلحًا ممن شاركوا في الهجوم الذي وقع بالأمس في إقليم "بني شنقول- جومز" غربي البلاد، وراح ضحيته أكثر من 100 مدني ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية "فانا" عن قائد مركز قيادة الجيش في منطقة" متيكل" العقيد أيالو بيني، قوله "إن 42 مسلحا ممن شاركوا في استهداف المدنيين قتلوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي المسؤولة عن المنطقة"، دون أن يكشف عما إذا شهدت المواجهات العسكرية في هذه المنطقة سقوط ضحايا في صفوف القوات النظامية وقد أكد رئيس الوزراء آبي احمد علي اليوم، أن الحكومة الفيدرالية نشرت القوات اللازمة من أجل حل مشكلة أعمال العنف المتكررة بسبب نزاعات عرقية من جذورها.