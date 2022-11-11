أطلقت القوات الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، صاروخين "هيمارس" أمريكية على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك في إعلان أصدره المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب