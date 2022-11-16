بايدن يعقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من زعماء العالم حول انفجارات بولندا

عقد زعماء العالم الذين كانوا مجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، بعد مقتل شخصين في بولندا في انفجارات قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن صواريخ روسية تسببت فيها.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى الاجتماع بعد مقتل شخصين في انفجار في قرية برشفوداو في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.