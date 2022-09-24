إحباط محاولات جديدة لعبور المهاجرين المانش إلى بريطانيا

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها منعت محاولات جديدة لعبور المهاجرين من أراضيها إلى بريطانيا ليلة الجمعة، في وقت بلغ فيه عدد من عبروا قناة المانش منذ بداية العام مستوى قياسيا.