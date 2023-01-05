استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

استشهد، اليوم، فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الفتى عامر أبو زيتون «16 عامًا» متأثرًا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة.