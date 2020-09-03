حريق هائل بأحد المصانع بطرابلس

ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية، أن النيران اشتعلت فجر اليوم، الخميس، في داخل أحد المصانع التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق والتي يرأسها فايز السراج، غربي العاصمة الليبية طرابلس وأضافت الصحيفة الليبية أن المصنع تسيطر عليه "كتيبة الأمن العام" التي يتولى قيادتها عماد الطرابلسي، فيما لا يزال السبب مجهولًا حتى الآن حذرت الأمم المتحدة الأربعاء، من أن الداعمين لطرفي الحرب في ليبيا يساعدونهما على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة، في وقت يبدو فيه أن فيروس كورونا "يخرج عن السيطرة" بالبلاد.