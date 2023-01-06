دوي صافرات الإنذار في مناطق أوكرانية

دوت أصوات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية من بينها «سومي» و«خاركيف» و«دنيبروبيتروفسك» و«بولتافا» والأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في «زابوريجيا» التي ضمتها روسيا في عام 2022 إلى أراضي روسيا الاتحادية على إثر استفتاء.