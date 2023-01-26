مقتل شمّاس وإصابة كاهن في هجوم بساطور استهدف كنيستين في إسبانيا

قُتل شمّاس وأصيب أشخاص آخرون بجروح، أحدهم كاهن إصابته خطرة، في هجوم يرجّح أنّه "إرهابي" استهدف كنيستين متجاورتين في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا ونفّذه رجل مسلّح بساطور، وفق ما أعلنت السلطات التي أكّدت توقيف المهاجم.