وزيرة الدفاع الكندية تؤكد أنها تتواصل مع بولندا بشأن تقارير سقوط صواريخ روسية على أراضيها

أكدت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أنها على اتصال بالسلطات البولندية بشأن تقارير عن مقتل شخصين عندما أصابت الصواريخ الروسية حليف الناتو.

وقالت أناند، "أتلقى تحديثات بخصوص هذا التقرير وعلى اتصال وثيق للغاية مع حلفائنا البولنديين في هذا الوقت .. سيكون من غير الحكمة بالنسبة لي أن أعلق أكثر".

وذكرت تقارير إعلامية أن الصواريخ الروسية عبرت الأراضي البولندية وأصابت شبكة الكهرباء الأوكرانية مما تسبب في قطع الكهرباء عن جزء كبير من مولدوفا.