تعليق صادم من الرئيس الأوكراني بشأن المفاوضات مع روسيا

أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف حول التسوية في أوكرانيا تحقق تقدما "صعبا للغاية"وقال زيلينسكي في تصريح لشبكة "إن بي سي" إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ما زالت مستمرة وتتقدم بصعوبة كبيرة"كان رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي أعلن أن المفاوضات تجرى بصعوبة وبطءوأضاف: "بالطبع نريد أن يجري كل ذلك بشكل أسرع، وهذا هو السعي الخالص من الجانب الروسي، نريد تحقيق السلام بأسرع ما يمكن"