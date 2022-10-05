وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين

أعلنت القوات الروسية، إسقاط مقاتلتين من طراز /سو-24/ و/سو-25/ تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في منطقة /دونيتسك الشعبية/ ومنطقة /خيرسون/.

وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: إن القوات الروسية تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث تمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من إصابة مقر قيادة /فوستوك/ التابع للقوات الجوية الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة /دنيبروبيتروفسك/.

وأضاف المتحدث، في تقريره اليومي، أنه تم تدمير 16 وحدة من المعدات العسكرية، و 9 دبابات و 12 مركبة مشاة قتالية، من خلال ضربات صاروخية على عدد من المناطق.