صفارات الإنذار تدوى في مقاطعتين أوكرانيتين

أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إلى إطلاق صفارات الإنذار فى مقاطعتى كيروفوغراد غربى أوكرانيا، ودنيبروبتروفسك وسطها محذرة من ضربات جوية. ووفقا للخريطة، تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا فى الأراضى التى تحتلها قوات كييف فى مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.

يشار إلى أن الجيش الروسى بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابى على جسر القرم، الذى تبنّته استخبارات نظام كييف.