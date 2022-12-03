المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه

أفاد مراسلنا بأن مجموعة المدافع الروسية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا"، تمكنت من دك وتدمير مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه .