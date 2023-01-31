إصابة 10 أشخاص بإطلاق للنار في ولاية فلوريدا الأميركية

أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية عن إصابة 10 أشخاص بإطلاق للنار في مدينة ليكلاند في الولاية يوم الاثنين.

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من المصابين بحالة خطيرة، فيما أصيب الـ8 الآخرون بجروح لا طفيفة.

ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل حول منفذ أو منفذي الهجوم، كما لم تحدد دوافعه.