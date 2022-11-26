3 قتلى و11 مصابا إثر إطلاق نار في مدرستين في البرازيل

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون، الجمعة، إثر إطلاق نار استهدف مدرستين في البرازيل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات البرازيلية، قولها إن مسلحا فتح النار على مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو، جنوب شرق البلاد.