إستشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الإحتلال

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرين، في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الإحتلال الصهيونية اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليلة أمس الإثنين.