استقالة مستشارة بايدن للشؤون الصينية

تعتزم لورا روزنبرغر، المستشارة البارزة للرئيس الأمريكي جو بايدن للشؤون الصينية الاستقالة من منصبها، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا كبيرا. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن مسؤولين بالبيت الأبيض قولهم إن روزنبرغر، المساعدة الخاصة للرئيس، والمستشارة البارزة بمجلس الأمن القومي بشأن الصين وتايوان، ستغادر منصبها الشهر المقبل. وأشار المسؤولون إلى أن خطة رحيل روزنبرغر كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة، ولا تتعلق بالنزاع الحالي بشأن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الولايات المتحدة، قبل أن يتم إسقاطه في وقت سابق من الشهر الجاري.ومن المقرر أن تحل محلها سارة بيران، التي ستنضم إلى البيت الأبيض من وزارة الخارجية.