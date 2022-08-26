مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالأغذية من موانئ أوكرانيا

ذكر مركز التنسيق المشترك في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنه تمت الموافقة على أن تغادر ثلاث سفن تحمل 129 ألفا و 440 طنا من الحبوب والمواد الغذائية، أوكرانيا الجمعة.