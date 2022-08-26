مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالأغذية من موانئ أوكرانيا
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مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالأغذية من موانئ أوكرانيا

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العرب اليوم - مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالأغذية من موانئ أوكرانيا

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كييف - العرب اليوم

ذكر مركز التنسيق المشترك في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنه تمت الموافقة على أن تغادر ثلاث سفن تحمل 129 ألفا و 440 طنا من الحبوب والمواد الغذائية، أوكرانيا الجمعة.

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مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالأغذية من موانئ أوكرانيا مغادرة 3 سفن جديدة محملة بالأغذية من موانئ أوكرانيا



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