مواجهات محتدمة في الضفة الغربية ونابلس بين الفلسطينيين والاحتلال

احتدمت المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه، من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها، خلال الساعات القليلة الأخيرة، مع توقعات بتفجر الوضع خلال الساعات القادمة مع اعتزام المستوطنين اقتحام منطقة "قبر يوسف" فى مُحافظة "نابلس".