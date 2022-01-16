وسائل إعلام أميركية تعلن مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن في الكنيس اليهودي بولاية تكساس

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، الأحد، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في الكنيس اليهودي وقال أبوت، في تغريدة عبر "تويتر" إن "جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهائن أمس السبت في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس قد أُطلق سراحهم جميعا دون أن يصاب أحدهم بأذى" وأضاف أبوت: "بعد أكثر من عشر ساعات من احتجاز أربعة أشخاص رهائن في الكنيس تمت الاستجابة للدعوات. وجميع الرهائن على قيد الحياة وسالمين" يأتي هذا فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية، سماع دوي إطلاق نار في محيط الكنيس بولاية تكساس قبل إطلاق سراح الرهائن وأشارت الشرطة إلى مقتل منفذ عملية احتجاز الرهائن في الكنيس اليهودي بولاية تكساس وكانت سلطات إنفاذ القانون في تكساس تتفاوض مع رجل اتخذ أشخاصا عدة رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة، وفق الشرطة ووسائل إعلام محليّة.