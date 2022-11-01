ارتفاع إجمالي عدد ضحايا كارثة إيتيوان في كوريا الجنوبية إلى 155 شخصاً

ارتفع إجمالي عدد ضحايا كارثة التدافع في إيتيوان في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 155 شخصا وتم الإعلان، مساء أمس الاثنين، عن وفاة امرأة كورية بالغة من العمر 24 عاما، من المصابين بالحادث، وفقا للقيادة المركزية لتدابير مكافحة الكوارث والأمن.

وقال المسؤولون إن 30 من المصابين في حالة حرجة، و122 آخرين إصاباتهم طفيفة ومن بين الضحايا 55 رجلا و100 إمراة، منهم 103 في العشرينات من العمر، و31 في الثلاثينيات، و12 تحت سن العشرين، و8 في الأربعينات، وشخص واحد في الخمسينات.