حريق هائل يشعل مبنى كنيسة أثرية فى لندن بالكامل

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كافح العشرات من رجال الإطفاء حريقًا فى كنيسة سانت مارك المدرجة فى قائمة التراث شمال غرب لندن الليلة الماضية.

وقالت فرقة الإطفاء فى لندن (LFB) إنه تم استدعاء 12 سيارة إطفاء وما يقرب من 80 من رجال الإطفاء لحريق فى كنيسة كنيسة سانت مارك فى هاميلتون تيراس فى سانت جون وود.