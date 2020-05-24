أمريكا تسجل 1127 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى أكثر 97048، بحسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.

ويصل بذكل إجمالي الحالات التي سُجّلت في البلاد رسمياً إلى 1.621.658 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو العدد الأعلى في العالم، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وقال ترامب في وقت سابق، إن بلاده ستنهي الإغلاق العام لتستأنف عجلة الاقتصاد سواء توفر لقاح مضاد لكورونا أم لا"، وذلك بالتزامن مع إعلانه عن تواصل الجهود الرامية للتوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام.

وشبه ترامب عملية البحث عن اللقاح، التي يطلق عليها "أوبريشين راب سبيد " أي السرعة الصاروخية، بجهود الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج أول سلاح نووي في العالم.

لكن ترامب أوضح أنه حتى من دون توفر لقاح، يجب على الأمريكيين البدء في العودة إلى حياتهم كالمعتاد.