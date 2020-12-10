«الدفاع الروسية» تعلن عن إطلاق صاروخين باليستيين أثناء تدريبات القوات النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية أطلقت صاروخين باليستيين بعيدي المدى، وذلك خلال تدريبات القوات النووية الاستراتيجية بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقالت الوزارة: "تم تنفيذ عمليات تدريبات وإطلاق قتالية لصاروخ بالستي عابر للقارات، وصاروخ بالستي من على متن غواصة، وصواريخ كروز عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من الجو من منصة مطار "بليسيتسك" الفضائي ومن بحر بارنتس، وكذلك من طائرات "تو-160" و"تو 95 ام إس" من مطاري "إنجلز" و"أوكرانينكا".