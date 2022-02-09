أقر مجلس النواب الأميركي ، تشريعاً لتمويل الوكالات الحكومية الاتحادية حتى 11 مارس وتجنب الإغلاق الفوضوي عندما ينتهي أمد التمويل الحالي عند منتصف ليل 18 فبراير.وصوت المجلس بأغلبية 272 مقابل 162 لصالح الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ 3 أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.وهذا ثالث إجراء مؤقت منذ بداية السنة المالية في أول أكتوبر الماضي. ويتعين أن يقر التشريع مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً.