الشرطة الكورية الجنوبية تعترف بالتقصير في كارثة الهالويين

قال قائد شرطة كوريا الجنوبية إن الضباط تلقوا عدة تقارير عاجلة عن وجود خطر من التجمع الحاشد المميت في منطقة إيتيوان بالعاصمة سيئول للاحتفال بعيد الهالوين وأضاف رئيس الشرطة، يون هي كيون، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة علمت أن "حشدا كبيرا قد تجمع حتى قبل وقوع الحادث، مما يشير بشكل عاجل إلى الخطر" وارتفع إجمالي عدد ضحايا كارثة التدافع في إيتيوان إلى 155 شخصا. وقال المسؤولون إن 30 من المصابين في حالة حرجة، و122 آخرون إصاباتهم طفيفة.