الولايات المتحدة تعلن عن مقتل ثالث مواطنيها فى أوكرانيا
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الولايات المتحدة تعلن عن مقتل ثالث مواطنيها فى أوكرانيا

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تعلن عن مقتل ثالث مواطنيها فى أوكرانيا

واشنطن ـ العرب اليوم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، مقتل مواطن أمريكي ثالث داخل أوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

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الولايات المتحدة تعلن عن مقتل ثالث مواطنيها فى أوكرانيا الولايات المتحدة تعلن عن مقتل ثالث مواطنيها فى أوكرانيا



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