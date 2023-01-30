استشهاد شاب فلسطيني من مصابى مخيم جنين

استشهد شاب فلسطيني (24 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي في مخيم جنين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية ،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ويصل بذلك عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على جنين الخميس الماضي بينهم سيدة مسنة إلى 10قتلى ، كما أصيب 20 مواطنا، بينهم 3 بحالة خطيرة.