استشهاد قياديين بالمقاومة في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين

استشهد فجر الخميس، قياديين ميدانيين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، برصاص قوات الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وبحسب وزارة الصحة ومصادر محلية فإن الشهيدين هما: القيادي الميداني المطارد نعيم جمال الزبيدي (30 عامًا)، وقائد كتيبة جنين محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.