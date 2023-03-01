إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من البرج العسكري المقام عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وأصيب فلسطينيان بهجوم للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين بغاز الفلفل مما أدى لإصابة مواطن وزوجته نقلا إثرها إلى المركز الطبي في البلدة، وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على شارع حوارة الرئيسي بالحجارة.

