ضحيتان و12 مفقوداً في انفجار مصنع للكيماويات بالصين

ذكر التلفزيون الرسمي الاثنين، أن شخصين لقيا حتفهما وفقد 12 آخرون بعد وقوع انفجار في مصفاة ومصنع للكيماويات بشمال شرقي الصين.

ووقع الانفجار عند الساعة 3:13 ظهراً (07:13 بتوقيت جرينتش) الأحد، في المصنع الواقع بمدينة بانجين بإقليم لياونينغ أثناء القيام بأعمال صيانة.

وقال التلفزيون إن 30 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة وتمت السيطرة على الحريق.