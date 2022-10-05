مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام في انفجار بأفريقيا الوسطى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مقتل ثلاثة جنود تابعين للأمم المتحدة، بعد إصابتهم في انفجار بعبوة ناسفة ليلة أمس.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن جندياً رابعاً من قوات حفظ السلام أصيب بجروح خطيرة، ويتلقى حاليا العلاج الطبي في بوار.