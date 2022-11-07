تضرر مبنى إدارة السكك الحديدية وسط دونيتسك بقصف أوكراني

أفاد مراسلنا في دونيتسك، بأن مبنى إدارة السكك الحديدية في وسط المدينة تعرض لأضرار نتيجة القصف الأوكراني لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبي وذكر المراسل، أن القوات الاوكرانية، قصفت المدينة في الساعة 3.13 بتوقيت موسكو بست قذائف من عيار 155 مم المعتمدة في الناتو، وتركز القصف على منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك ووفقا للمراسل، بسبب القصف تضرر مبنى إدارة السكك الحديدية الواقع في شارع أرتيوم وتكسر زجاج المبنى واشتعلت فيه النيران.