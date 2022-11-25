الحوثيون يعلنون مقتل شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لهم

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، مقتل شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لها، جراء إصابته في جبهات القتال.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، "أن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، تلقى برقية عزاء في استشهاد أخيه مصلح محمد المشاط عن عمر ناهز 43 عاما، بعد معاناة مع المرض جراء الإصابة التي تعرض لها في مواجهة العدوان السعودي-في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية".

وأكدت أن "مصلح يعد من أبرز القيادات (الحوثية) التي برحيلها خسرت الجماعة إحدى قيادتها الميدانية البارزة".