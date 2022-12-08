 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، عن استشهاد 3 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح البنايات المرتفعة.