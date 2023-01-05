مقتل سوداني برصاص مسلحيين إثيوبيين في هجوم على الحدود

أفادت صحيفة “سودان تريبيون” عن مقتل مزارع سوداني ، برصاص مسلحين إثيوبيين ، في هجوم على الحدود شرقي البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “الموثوقة” أن مسلحين إثيوبيين توغلوا مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السودانية في منطقة الأترب الحدودية بمحلية باسندا بولاية القضارف.