 قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتفعل صفارات الإنذار

أفادت مصادر صحفية فجر اليوم الأربعاء، باقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم ومدينة جنين.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن مقاومين اكتشفوا قوة الجيش الإسرائيلي، وبادروا بإطلاق النار عليها بمنطقة مخيم جنين ومحيطه.

ووفق للمصادر فإنه وعقب اشتباك المقاومين مع قوات الجيش تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط مخيم ومدينة جنين.