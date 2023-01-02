استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، أن فلسطينين اثنين قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين سامر عطية إعلانه مقتل شابين وإصابة 8 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين.