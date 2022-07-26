قتيلان بعد إطلاق نار استمر طوال الليل في فانكوفر في كندا

ذكرت السلطات الكندية، أن مسلحا جاب لساعات في إحدى ضواحي مدينة فانكوفر أطلق النار على أربعة أشخاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، قتل اثنين منهم، بينما فتح النار على ملهى ليلي ومركز للمشردين وأماكن أخرى قبل أن يقتله رجال الشرطة.

وبدأت الهجمات في الساعات الأولى من الصباح في منطقة "لانجلي" واستمرت حتى الفجر، وفقا للسلطات، التي أشارت في البداية إلى أن إطلاق النار استهدف المشردين.