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وفاة الأمير السعودي الشاب سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

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العرب اليوم - وفاة الأمير السعودي الشاب سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

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الرياض ـ العرب اليوم

 توفي اليوم الثلاثاء الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه بموقع "تويتر" في نعي الراحل: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الراحل قائلا: «"لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر وارحم أخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنة واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا، ياطيبك وياكبر فقدك، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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وفاة الأمير السعودي الشاب سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وفاة الأمير السعودي الشاب سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز



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