وفاة 15 مهاجراً على الأقل غرقا قبالة سواحل اليونان

لقي 15 مهاجرا على الأقل حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، وسط بحر إيجه، في ساعة مبكرة من صباح الخميس وهذه ثاني كارثة بحرية تطال مهاجرين أمام سواحل اليونان منذ الأربعاء وقال خفر السواحل اليوناني، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا، وأضاف أنه تم العثور على 15جثة، وهذا يترك حوالى 20 شخصا في عداد المفقودين وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.