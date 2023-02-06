مقتل مدنيين في ضربات روسية على خيرسون وخاركيف

لقي عدد من المدنيين حتفهم وأصيب آخرون في ضربات روسية على مدينتي خيرسون وخاركيف، حسبما أفادت السلطات الأوكرانية.وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي، أن مدينة خيرسون في جنوبى أوكرانيا، تعرضت لقصف 40 مرة على الأقل براجمات صواريخ، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.وقال التقرير إن القوات الروسية استهدفت أيضا مدينة خاركيف، شرقى البلاد براجمات صواريخ متعددة مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص على الأقل في غارة على مبنى سكني.