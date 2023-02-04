مصرع 10 مهاجرين في مأساة جديدة قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية

عثر خفر السواحل على ثماني جثث لمهاجرين على متن قارب صيد صغير أثناء الليل وأنقذوا 42 شخصا من عدة دول، منها مالي وساحل العاج وغينيا والكاميرون وبوركينا فاسو والنيجر. وحكى الناجون قصصا مروعة إحداها لطفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر سقط في البحر من بين ذراعي أمه أثناء احتضارها قبل بدء عملية الإنقاذ.

وغادر القارب تونس مطلع هذا الأسبوع، لكن سرعان ما واجه صعوبات. ويُعتقد أن السبب في وفاة بعض الضحايا هو انخفاض حرارة أجسامهم.

وتلقى خفر السواحل الإيطالي إنذارا بغرق القارب من مالطا، التي تسيطر على منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط حيث جرى رصد القارب.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر « من غير المقبول أن يتسبب تحطم سفينة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا في سقوط ضحايا من جديد، بينما كان من الممكن تفادي ذلك. لقد حان الوقت لوقف هذه الحوادث المأساوية ».