حريق يلتهم مخيمًا للاجئين الأوكرانيين شمال ألمانيا

أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن أمن الدولة يحقق بحريق اندلع في مخيم للاجئين الأوكرانيين في جروس سترومكيندورف، المحاذية لفيسمار شمالي ألمانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة تشتبه في وجود دافع سياسي وراء الحريق، مشيرة إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب ما ورد في صحيفة "بيلد" تعتقد الشرطة المحلية أن الحريق كان متعمدًَا حيث تم رسم رموز نازية على المبنى في اليوم السابق للحادث.