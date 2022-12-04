الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على موقع القادسية غرب خانيونس وتم استهداف أرض زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.