مقتل 4 وفقدان 29 إثر انجراف زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفُقد 29 آخرون بعد العثور على زورق مطاطي ينجرف قبالة جزر الكناري في المحيط الأطلسي، حسبما أفادت هيئة البث الإسبانية الرسمية (آر تي في سي).

وذكرت الهيئة أن سفينة شحن رصدت الزورق على بعد نحو 300 كيلومتر من جنوب جزيرة جراند كناري، مضيفة أن شخصا واحدا فقط ما زال على قيد الحياة، ويعاني من انخفاض شديد في حرارة الجسم.