 استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته من الاحتلال فى نابلس
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 استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته من الاحتلال فى نابلس

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العرب اليوم -  استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته من الاحتلال فى نابلس

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القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس، ليلة أمس.

وكان الشاب أبو كشك قد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن، ونقل إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالحرجة، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذ حياته، ليرتقي شهيدا متأثرا بإصابته.

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 استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته من الاحتلال فى نابلس  استشهاد شاب فلسطينى مُتأثرًا بإصابته من الاحتلال فى نابلس



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